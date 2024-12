Fiscalização da PRF na BR-174/ MT apreende ouro, armas e prende suspeitos

Foto: Reprodução | As apreensões estão relacionadas a crimes ambientais, posse ilegal de armas e irregularidades diversas.

Nesta terça-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou operações em diferentes trechos da BR-174, resultando em prisões e apreensões relacionadas a crimes ambientais, posse ilegal de armas e irregularidades diversas.

Durante uma fiscalização no km 380 da BR-174, em Conquista D’Oeste, agentes da PRF abordaram uma caminhonete e encontraram munições de calibres .22 e .357, uma espingarda de pressão modificada para disparar projéteis de arma de fogo, uma garrucha sem identificação, escondida no compartimento do motor e uma motosserra sem licença ambiental. O condutor foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de uso restrito e por portar uma motosserra sem licença.

Em outra ação no km 25 da BR-174B, em Pontes e Lacerda, um veículo sem placas foi parado, e o condutor estava transportando aproximadamente 149 gramas de ouro sem comprovação de origem. Ele alegou que o material seria entregue a terceiros e foi preso por usurpação de bem da União, sendo encaminhado à Polícia Federal.

Ainda no km 25 da BR-174B, outra abordagem resultou na apreensão de cerca de 6 gramas de ouro, além de dinheiro em espécie e uma motocicleta transportada no teto do automóvel. Os ocupantes foram detidos, e os itens foram levados para a Polícia Federal.

Na mesma região, outra abordagem no km 380 da BR-174 resultou na apreensão de uma carabina calibre .22 e munições. O condutor apresentou documentação de registro da arma, mas seu trajeto não era compatível com as autorizações. Ele foi detido por porte ilegal de arma de uso permitido, e sua motocicleta foi recolhida devido a irregularidades no licenciamento.

Durante uma operação, no km 01 da BR-174, os agentes identificaram um condutor com um mandado de prisão em aberto por inadimplência de pensão alimentícia. Ele foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.

Fonte: Portal Esportes e Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2024/13:00:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com