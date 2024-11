(Foto: Reprodução) – Explosões ocorreram por volta das 19h30, próximo ao STF. Uma pessoa morreu. No Anexo IV da Câmara, também houve explosão

Uma testemunha relata ter ouvido fortes explosões nas proximidades do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta quarta-feira (13/11).

As explosões ocorreram por volta das 19h30. Uma pessoa morreu.

De acordo com testemunhas, um homem acionou uma bomba contra si mesmo. Ele ainda teria tentado lançar os explosivos contra a estátua que fica em frente ao prédio do STF.

As proximidades do STF, da Câmara dos Deputados e da Praça dos Três Poderes estão cercadas por risco de novas explosões.

Explosão na Câmara

No estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, houve uma explosão dentro de um carro que estava carregado de fogos de artifício. Ainda não há informações sobre feridos neste caso.

LEIA TAMBÉM: Antes de se explodir, homem tentou jogar bomba em estátua da Justiça, no STF

Fonte: Willian MatosJonatas Martins e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2024/15:01:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...