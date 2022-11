Jader é indicado pelo MDB para a equipe de transição de Lula; veja os nomes

Jader Barbalho estará entre os membros da equipe de transição (Foto:Reprodução).

Presidente do partido, Baleia Rossi, informou que ainda podem ser apresentados nomes técnicos nos próximos dias

O MDB completou as indicações para a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (9), formalizando o nome da senadora Simone Tebet na lista. Ela ficará na área de assistência social, juntamente com o secretário-executivo do partido, Reinaldo Takarabe, pela região Sudeste.

Representantes do Norte e Nordeste, os senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho também foram confirmados na equipe e vão dividir a tarefa de representar a sigla no Conselho Político.

O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, foi indicado pelo MDB para o núcleo de Indústria, Comércio e Serviços.

De acordo com o presidente do MDB, Baleia Rossi, nos próximos dias, o partido poderá indicar nomes técnicos para colaborar no trabalho do time de transição.

Na última quarta-feira (8), o vice-presidente eleito e coordenador da equipe, Geraldo Alckmin (PSB), assinou a portaria que instala o gabinete de transição no Centro Cultural Banco do Brasil.

O futuro governo tem direito a um gabinete com 50 integrantes para planejar a gestão e ainda representantes do conselho dos partidos coligados que podem atuar como colaboradores eventuais. (Com informações do O Liberal).

Nesta etapa, a equipe de Lula terá 31 núcleos temáticos selecionados.

Confira os núcleos

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Assistência social

Centro de Governo

Cidades

Ciência, Tecnologia e Inovação

Comunicações

Cultura

Defesa

Desenvolvimento Agrário

Desenvolvimento Regional

Direitos Humanos

Economia

Educação

Esporte

Igualdade Racial

Indústria, Comércio e Serviços

Infraestrutura

Inteligência Estratégica

Justiça e Segurança Pública

Meio Ambiente

Minas e Energia

Mulheres

Pesca

Planejamento, Orçamento e Gestão

Povos Originários

Previdência Social

Relações Exteriores

Saúde

Trabalho

Transparência, Integridade e Controle e Turismo.

