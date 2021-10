ANTT autoriza implantação de novas linhas para a Ouro e Prata- Veja as rotas

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 07 de outubro de 2021, algumas decisões e portarias relativas a pedidos de empresas de transporte interestadual de passageiros.

A Viação Ouro e Prata foi autorizada a implantar linhas, como se pode ver a seguir:

Decisão Supas nº 554: Deferir o pedido da Viação Ouro e Prata S/A para a implantação da linha SINOP (MT) – SANTARÉM(PA), prefixo nº 11-0080-00, com os mercados a seguir como seções:

I – De: NOVA SANTA HELENA (MT) e PEIXOTO DE AZEVEDO (MT) para: ITAITUBA (PA), NOVO PROGRESSO (PA), RURÓPOLIS (PA), SANTARÉM (PA) e TRAIRÃO (PA);

II – De: ITAITUBA (PA), NOVO PROGRESSO (PA), RURÓPOLIS (PA), SANTARÉM (PA) e TRAIRÃO (PA) para: GUARANTA DO NORTE (MT), MATUPÁ (MT), SINOP (MT) e TERRA NOVA DO NORTE (MT).

Agência também negou pedidos para operação de mercados feitos por empresas como Viação Garcia, 4Bus, Amarelinho e Emtram. Clique AQUI e acesse a informação completa

