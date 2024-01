Com ajuda de cão farejador, PM apreende drogas dentro de barras de ferro em ônibus na rodovia Curuá-Una, em Santarém

A apreensão aconteceu na tarde desta terça-feira (30).

Nesta terça-feira (30), uma operação coordenada por diversas forças de segurança, incluindo as Polícias Militar e Rodoviária Federal, resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes que estava sendo transportada dentro de barras de ferro. A ação aconteceu após um ônibus que saiu de Santarém, no oeste do Pará, ser parado para fiscalização na rodovia Curuá-Una. A droga foi encontrada com ajuda de um cão farejador.

O comandante do CPR-1, coronel Tarcísio Costa, explicou que o trabalho de prevenção teve início após monitoramento de uma carga suspeita proveniente do estado do Amazonas. A equipe, composta pelo Batalhão de Missões Especiais e outros órgãos de inteligência, identificou um ônibus em trânsito pela região.

“Foi um trabalho conjunto de inteligência que nos permitiu abordar o ônibus na Curuá-Una. Com o apoio do Canil e do Batalhão de Missões Especiais, identificamos que uma grande quantidade de entorpecentes estava dissimulada em um objeto metálico, o que dificultaria a identificação sem esse trabalho conjunto”, afirmou o Coronel.

A abordagem resultou na prisão em flagrante de um suspeito que, ao ser interrogado, alegou que estava transportando uma carga de antenas desde Manaus. No entanto, a história levantou suspeitas, levando a equipe a realizar uma busca mais aprofundada com o auxílio do cão farejador.

“Foi confirmado que o objeto metálico não continha antenas, como alegado pelo suspeito, mas sim uma grande quantidade de drogas, incluindo Skunk e maconha”, observou o Tenente Coronel.

O comandante explicou também que o objeto metálico era apenas uma fachada para evitar que cães farejadores identificassem o material. “O suspeito tentou dissimular a carga utilizando-se do metal de antenas, mas nossa equipe especializada nesse tipo de abordagem, conseguiu identificar a irregularidade”, esclareceu o Coronel.

As autoridades estão investigando o destino final da carga ilícita, que saiu de Santarém e tinha como destino inicial as cidades de Altamira e Marabá. A prisão do suspeito abre caminho para a identificação de possíveis conexões criminosas na região do Baixo Amazonas, segundo a polícia.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2024/17:42:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...