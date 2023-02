ANTT autoriza o início da cobrança de pedágio na BR-163, em Cláudia e Guarantã do Norte, no Mato Grosso

(Foto:Créditos – Sérgio Kirch / Acervo Via Brasil BR-163) – Tarifa básica de pedágio é definida em R$ 9,80; Clientes de empresas de pagamento automático (tags) tem desconto;

3 de fevereiro de 2023 – Após concluir as obrigações de recuperação, manutenção, conservação e oferta de serviços previstas no âmbito da fase de Trabalhos Iniciais, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a Via Brasil BR-163, concessionária responsável pela gestão das rodovias BR-163 e BR-230 entre Sinop (MT) e Miritituba (PA), a iniciar, às 0h de 13 de fevereiro, a cobrança de pedágio nas praças de pedágio localizadas em Cláudia (MT) e Guarantã do Norte (MT).

A autorização para o início da cobrança foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nessa sexta-feira, 3 de fevereiro. Com a publicação, a Concessionária tem o prazo de 10 dias informar todos que trafegam pela rodovia.

TABELA DE TARIFAS (P1 – CLÁUDIA / P2 – GUARANTÃ DO NORTE):

Motos: R$ 4,90

Carros de Passeio: R$ 9,80

Veículos Comerciais: R$ 9,80 (por eixo)

A terceira praça no trecho concedido à Via Brasil BR-163, localizada em Trairão (PA) ainda passa pelo processo de auditoria pela ANTT e o início da operação desta será divulgado com a devida antecedência.

FORMAS DE PAGAMENTO (TAG, CARTÃO DE DÉBITO E DINHEIRO)

Os usuários desse trecho entre Sinop (MT) e Miritituba (PA) podem usufruir do desconto de 5% para passagens recorrentes, utilizando o sistema de pagamento automático, também conhecido como tags.

A comercialização dos tags é feita diretamente por empresas credenciadas pela ANTT e atualmente são aceitas as seguintes marcas:

Sem Parar: 3003-7367 (https://www.semparar.com.br)

ConectCar: 4020-2227 (https://www.conectcar.com.br)

Veloe: 3003-3510 (https://www.veloe.com.br)

Move Mais: 3003-7651 (https://www.movemais.com.br)

Taggy: https://www.taggy.com.br

DB Trans (Transportadoras): 4003-3828 (https://www.dbtrans.com.br)

Os pedágios da Via Brasil BR-163 também aceitam pagamento em dinheiro e cartão de débito. A concessionária orienta os usuários a priorizar o pagamento com moedas, visando facilitar o troco e agilizar a passagem.

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

• Cláudia (MT) – Km 897

• Guarantã do Norte (MT) – Km 1.089

• Trairão (PA) – Km 636 (sem cobrança em 13/2/2023)

LOCALIZAÇÃO DAS BASES DE ATENDIMENTO

• Cláudia (MT) – Km 897

• Novo Progresso (PA), próximo à divisa MT/PA – Km 0,6

• Novo Progresso (PA) – Km 293

• Itaituba (PA) – Km 604

RECURSOS DISPONÍVEIS AOS USUÁRIOS:

• Atendimento 24h

• 5 ambulâncias

• 23 viaturas de inspeção

• 4 guinchos leves

• 4 guinchos pesados

• 4 veículos de combate a incêndio

• 4 caminhões para recolhimento de animais

• 20 painéis móveis de mensagens e 17 fixos, a serem instalados a partir de 2023.

CANAIS DE CONTATO PARA O USUÁRIO

• Pedido de serviços: 0800-5000-163 e aplicativo para Android e iOS

• E-mail para elogios, sugestões e reclamações: mailto:ouvidoria@viabrasilbr163.com.br

• Site: https://www.viabrasilbr163.com.br

• Totens nas bases de atendimento

