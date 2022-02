Buracos complicam a vida de motoristas na BR 163 no Pará

Muita Paciência e atenção redobradas: motoristas sofrem com buracos na rodovia Cuiabá/Santarém no estado do Pará.

Quem utiliza a rodovia BR 163 precisa de muita paciência e atenção para desviar dos buracos. A estrada que liga Mato Grosso até os portos do estado do Pará, tem um tráfego intenso todos os dias e, para complicar, as condições não são das melhores.

O trecho entre os distritos de Cachoeira da Serra e Castelo de Sonhos de aproximadamente 34 quilômetros é de intensos buracos, mas a trafegabilidade é moderada, com bastante cuidados dos motoristas, trecho bom e outros ruins.

O problema com os buracos é antigo, porém, desde o início deste ano a situação vem se agravando. A falta de manutenção periódica nos cerca de 120 quilômetros, tornam a rodovia bastante perigosa.

A gravidade do problema é no trecho entre Novo Progresso e o distrito de Castelo de Sonhos (foto acima), 154 quilômetros, de rodovia danificada.

O primeiro saindo de Novo Progresso a empresa VFGomes mantém obras de manutenção com trecho em trafegabilidade, o defeito entre o distrito de Vila Isol no município de Novo Progresso e o distrito de Castelo de Sonhos, com buracos por toda extensão.

O DNIT mantêm serviço lento neste trecho.

Neste trecho o DNIT, não tinha obras, foi iniciado recente, a buraqueira tomou conta que a pavimentação já foi comprometida. Motoristas fazem zigue zague na rodovia, veículos menores tem dificuldade para trafegar entre as carretas carregadas de soja.

A paciência com muita atenção os motoristas conseguem trafegar; e redobrar a atenção para não cair nos buracos.

“A noite é difícil enxergar os buracos, principalmente quando está chovendo”.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso percorreu o trecho nesta semana e constatou que; “O estado da rodovia é crítico, vergonhoso”. “Todo dia tem acidente sendo preciso andar com muito cuidado e com muita atenção”.

A sinalização desapareceu ao tempo, o trecho é praticamente intrafegável, os milhares de caminhões que transportam a safra de soja do Mato Grosso, enfrentam uma batalha para atravessar este trecho sem danificar o caminhão.

A região passa pelo inverno amazônico, os dias são chuvosos a atenção tem que ser redobrada

Tapa-buraco

Como a rodovia é FEDERAL, a responsabilidade de manutenção e conservação é do governo Federal a responsabilidade é do DNIT.

Questionamos junto a funcionário de empreiteira do DNIT no trecho em obras, sobre a situação da rodovia, o mesmo disse que uma operação tapa-buraco iniciou no dia 4 de fevereiro, e “está a pleno vapor”.

