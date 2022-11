Anvisa volta a exigir máscara em aeroportos e aviões

(Foto:Copyright) – Desde agosto, o uso da máscara era somente recomendado; obrigatoriedade volta a valer na 6ª feira (25.nov)

A Anvisa declarou ter decidido pela volta da obrigatoriedade depois de reunião com especialistas; na foto, máscaras que proteção Poder360 23.nov.2022 (quarta-feira) – 5h54

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na noite de 3ª feira (22.nov.2022) a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras dentro de aviões e em aeroportos do Brasil. A medida entra em vigor na 6ª feira (25.nov).

Desde agosto, o uso da máscara era somente uma recomendação. “O uso de máscaras em ambientes de maior risco, pelas suas características de confinamento, circulação e aglomeração de pessoas, representa um ato de cidadania e de proteção à coletividade e objetiva mitigar o risco de transmissão e de contágio da doença”, disse Alex Campos, diretor da agência.

Em nota, a Anvisa declarou ter decidido pela volta da obrigatoriedade depois de reunião com epidemiologistas e representantes de:

Sociedade Brasileira de Infectologia;

Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde);

Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde);

Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz);

Associação Brasileira de Saúde Coletiva.

“Diante dos dados epidemiológicos atuais, que indicam aumento no número de casos de covid-19 na população brasileira, a Diretoria Colegiada entendeu ser necessária a retomada da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em aeroportos e aeronaves, de modo a conter a disseminação da doença na população que utiliza esses ambientes seja para trabalho ou para locomoção”, disse a agência.

“O comportamento com características de sazonalidade da pandemia também foi considerado, uma vez que, nos últimos anos, observou-se no Brasil o aumento da transmissão do vírus nos meses de novembro a janeiro.”

NOVAS REGRAS

A Anvisa determina o uso obrigatório de máscaras faciais no interior dos terminais aeroportuários, meios de transporte e outros estabelecimentos localizados na área aeroportuária.

Saiba quais máscaras não são recomendadas para uso na pandemia

Estão proibidas máscaras de acrílico ou de plástico. Ainda, as que sejam dotadas de válvulas de expiração, incluindo as N95 e PFF2.

A agência também proíbe:

lenços, bandanas de pano ou qualquer outro material que não seja caracterizado como máscara de proteção de uso profissional ou de uso não profissional;

protetor facial (face shield) isoladamente;

máscaras de proteção de uso não profissional confeccionadas com apenas uma camada ou que não observem os requisitos mínimos previstos na ABNT PR 1002 -Guia de requisitos básicos para métodos de ensaio, fabricação e uso. (Com informações do Poder360).

Jornal Folha do Progresso em 23/11/2022/

