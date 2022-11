Polícia Civil do Pará cumpre mandados judiciais de busca e apreensão no estado do Ceará

O suspeito fazia usa de jogos virtuais para aliciar crianças; equipe da Polícia Civil do Pará esteve no Ceará para cumprir mandados judiciais de busca e apreensão (Foto:Divulgação / Ascom PCPA)

Segunda fase da Operação Cyber Care investiga crimes de estupro de vulnerável, aliciamento infantil e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantil, praticados pela internet contra uma vítima paraense

A segunda fase da operação “Cyber Care” foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (23), no município de Aquiraz, no estado do Ceará. A iniciativa é da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Pará (DECC), por meio da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV).

A ação policial deu cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão decorrentes de investigações dos crimes de estupro de vulnerável, aliciamento infantil e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantil, praticados pela internet contra uma vítima paraense.

O investigado, que reside no estado do Ceará, utilizava jogos on-line para se aproximar e aliciar a criança a praticar atos libidinosos, além do envio de fotos e vídeos pornográficos através de aplicativos de mensagem. O cumprimento do mandado judicial possibilitou a identificação do suspeito, bem como a apreensão do aparelho celular e chip utilizados nas práticas criminosas.

Os objetos apreendidos serão encaminhados para perícia, com a finalidade de esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a possibilidade de existência de outras vítimas. O inquérito policial que investiga o caso segue a fim de reunir elementos suficientes para a devida responsabilização do suspeito pelos crimes.

A PC orienta sobre a importância de pais e responsáveis estarem atentos aos conteúdos acessados por crianças e adolescentes na internet. Qualquer indício de ato criminoso deve ser imediatamente comunicado às autoridades policiais, por meio do disque denúncia 181, ou nas delegacias, para que os casos possam ser devidamente apurados. (Com informações do O liberal).

Jornal Folha do Progresso em 23/11/2022/17:11:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...