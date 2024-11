Mulher esfaqueia marido durante briga e sai para fazer compras no MT

Foto: Reprodução | Após o crime, ela foi às compras e deixou o filho do casal, de 10 anos, sozinho em casa.

Uma mulher de 40 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa na noite dessa quarta-feira (20), em Várzea Grande, após esfaquear o marido, de 31 anos, durante uma briga. A prisão ocorreu no momento em que ela voltava do mercado. Após o crime, ela foi às compras e deixou o filho do casal, de 10 anos, sozinho em casa.

O crime foi registrado por volta das 22h30, quando uma testemunha acionou a polícia relatando que uma criança havia sido abandonada no condomínio Chapada dos Pinheiros, no bairro Guarita I.

No local, os policiais foram informados de que uma mulher havia esfaqueado o companheiro durante uma briga entre o casal e fugido em seguida. A vítima teria sido atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande.

Diante do relato, os policiais foram até o apartamento do casal, porém ninguém atendeu as equipes. Minutos depois, a suspeita chegou ao local, dizendo que tinha ido ao mercado fazer compra. Contudo, as equipes identificaram que havia uma criança dentro do apartamento, sozinha, aguardando pela chegada da mulher.

Com isto, os policiais prenderam a criminosa e a encaminharam para a Central de Flagrantes. O esposo dela passou por uma cirurgia na unidade de saúde.

Fonte: Repórter MT Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2024/18:41:32

