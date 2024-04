Novo Progresso foi contemplado com um representante EMBRACON

(Fotos:Divulgação) – Somos a Embracon

Somos um time que, há mais de 35 anos, vive para realizar sonhos. Isso se traduz em mais de 550 mil bens entregues, 165 mil clientes ativos e 3 mil colaboradores encantados.

Com o slogan “Porque sonhar não tem limites”, nascia, em 1988, a Embracon. Fundada na cidade de São Paulo por dois empreendedores do interior paulista: Juarez Antônio da Silva (presidente comercial) e Guido Savian Jr. (presidente administrativo).

E você percebeu que o mesmo slogan permanece até hoje? Isso porque a frase é um verdadeiro lema, que moveu essa dupla de visionários a construir uma empresa de consórcios sólida e com grande impacto social. E é o lema que continua movendo todos os milhares de colaboradores a manter a Embracon como referência no mercado de consórcios.

Sonhar e encantar não tem limites

Não é à toa que estamos há 15 anos entre as 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil, conforme a Great Place to Work (GPTW).

Acreditamos que o consórcio é uma experiência memorável. Envolve escuta ativa, empatia, transparência, construir juntos, inovação contínua, atendimento e comunicação humanizados. Por isso, contamos com uma equipe de especialistas para tornar a jornada do cliente positiva e inesquecível.

E você pode confiar

Nosso trabalho está fundamentado na ética, na simplicidade, no investimento contínuo em tecnologia e treinamento para realizar sonhos e transformar a vida dos brasileiros.

Segundo o ranking do Banco Central, somos uma das maiores administradoras de consórcio no Brasil, porque somos íntegros, autênticos e amamos o que fazemos.

Trabalhamos com paixão, cultivando relações com transparência, sinceridade e excelência. Somos atentos aos detalhes, por isso, antecipamos tendências e oferecemos planos do tamanho do sonho e do bolso do brasileiro.

Nossas soluções atendem a compra, construção e reforma de imóveis. Aquisição de veículos leves e pesados, novos e seminovos, motos e serviço.

Através do Parceiro Master da Embracon Sr. Jose Luiz Kreutz de Campo Grande/MS contemplou Novo Progresso com um representante autorizado.

Claudinho Produções e Eventos, localizada na Av: Jamanxim Nº: 1108 – Bairro: São Marcos. Representado pelo proprietário Claudinho Leite

(93) 98119-4640 – Entre em contato e faça sua simulação…

“Porque sonhar não tem limites”…

Fonte: Ascom Embracon e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2024/07:16:46

