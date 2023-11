Corinthians volta a perder após seis jogos, e Bragantino segue na cola da liderança do Brasileirão

Chegou ao fim a série de seis jogos do Corinthians sem perder. Neste domingo, o Timão foi superado por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Helinho anotou um golaço para decretar o placar.

Com o resultado, o Alvinegro desperdiçou a chance de se afastar de vez da briga contra o rebaixamento. O time está em 13º, com 40 pontos, seis a menos que o Vasco, que abre o Z4 e ainda joga na rodada.

O Massa Bruta, por sua vez, segue na briga pelo título. A equipe está na terceira colocação, com 58, um a menos que o líder Botafogo.

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Atlético-MG, pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 19 horas (de Brasília). Já o Bragantino visita o São Paulo na quarta-feira, às 20 horas, na Vila Belmiro.

Precisando vencer para seguir com o sonho de ser campeão brasileiro, o Massa Bruta tentou pressionar os rivais no começo da partida. A primeira grande chance saiu aos oito minutos. Sasha recebeu bom cruzamento de Capixaba e testou para a boa defesa de Cássio.

Aos 22, Lucas Evangelista fez bela jogada individual pela direita e virou o jogo com precisão para Mosquera, que soltou uma pancada na rede pelo lado de fora. No lance seguinte, Helinho arriscou de fora da área e parou no goleiro.

Já aos 28, a rede balançou. Em cobrança ensaiada de escanteio, Helinho recebeu na ponta direita, cortou para o meio e emendou um lindo chute no ângulo, anotando um golaço para colocar os mandantes na frente.

Dez minutos depois, o camisa 11 quase anotou mais um golaço. O atacante foi acionado na entrada da área e buscou novamente o ângulo. Desta vez, a bola passou raspando o travessão.

Na volta do intervalo, o jogo começou um pouco mais truncado. O Corinthians tentou se lançar um pouco mais ao ataque, mas sofreu para ser perigoso.

Do outro lado, o Bragantino teve uma boa chance em rápido contra-ataque puxado por Mosquera. O atacante saiu cara a cara com Cássio e tentou driblar o goleiro, porém se enrolou e tocou para Helinho, que bateu em cima da marcação.

O Timão, por sua vez, chutou no gol pela primeira vez aos 16 minutos do segundo tempo. Renato Augusto aproveitou a sobra na entrada da área e chutou para a defesa de Cleiton. Na sequência, o camisa 8 cobrou escanteio e Gil cabeceou sem força, na mão do goleiro.

O Massa Bruta respondeu aos 21. Thiago Borbas foi acionado na ponta direita e concluiu com força para a intervenção de Cássio. Já aos 34, Luan Cândido ganhou de Giuliano no alto em cobrança de escanteio e testou com muito perigo pela direita da meta alvinegra.

Os visitantes voltaram ao ataque no lance seguinte. Maycon partiu com liberdade pela esquerda e, mesmo sem ângulo, tentou o chute, Atento, Cleiton rebateu e evitou o empate. Na sequência, Gil aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou a centímetros da trave.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2023/07:31:32

