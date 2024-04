Athletic vence Remo e chega à 2ª vitória na Série C

Athletic, Remo, Série C do Campeonato Brasileiro, Jonathas (Foto: Fernanda Trindade/Athletic Club)

Clube mineiro faz 3 a 1 em casa e segue na liderança da competição após duas rodadas. Equipe paraense perdeu os dois jogos

RESUMÃO

O Athletic bateu o Remo por 3 a 1 na noite deste sábado e chegou à segunda vitória em dois jogos pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida disputada no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, foi válida pela segunda rodada. Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Jonathan, David Braga e Robinho. O Remo, que ainda não pontuou na competição, diminuiu com Sillas.

COMO FICA?

Com a vitória, o Athletic chega a seis pontos e está na liderança da Série C, com seis gols de saldo em duas rodadas. O Remo ainda não pontuou e ocupa as últimas colocações na classificação. Confira aqui a tabela completa da Série C.

1º TEMPO

Com boa movimentação no ataque, o Athletic deu trabalho para a zaga adversária no início e quase abriu o placar aos 10 minutos, quando Ynaiã cruzou e Jonathas cabeceou rente à trave. Seis minutos depois, o centroavante não desperdiçou. Jonathas recebeu livre na área e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Logo na sequência, o Remo marcou com Ribamar, mas o gol foi anulado por impedimento. Na metade final do primeiro tempo, o Athletic ficou mais perto de ampliar do que o Remo de empatar.

2º TEMPO

Na volta do intervalo, o Remo quase empatou aos três minutos, quando teve boa chance com Marco Antônio em finalização da meia-lua. O Athletic respondeu rápido e aos seis minutos fez o segundo. David Braga puxou contra-ataque e tocou para Torrão. O atacante cruzou na cabeça do camisa 10, que desviou de cabeça e anotou um bonito gol. David Braga teve ótima oportunidade para fazer o terceiro aos 22 minutos, mas o goleiro do Remo, Marcelo Rangel, fez boa defesa.

Aos 26 minutos, o Remo diminuiu com Sillas, que recebeu na área e bateu forte para marcar para o Leão Azul. Pouco depois, o time paraense chegou perto do empate. Mas, aos 36 minutos, Robinho fez para o Athletic. Ele bateu da entrada da área, a bola desviou na marcação e morreu no fundo do gol. No fim, Marco Antônio foi expulso e deixou o Remo com a menos nos minutos finais.

AGENDA

As equipes voltam a campo pela terceira rodada no próximo domingo (5). O Remo encara o Botafogo-PB às 16h30 no Estádio Almeidão, em João Pessoa. O Athletic jogará contra o ABC novamente em casa às 19h no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei.

Fonte: GE

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

