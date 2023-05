Ao menos 1 milhão de abelhas são encontradas mortas em 3 propriedades rurais de MT

Indea encontra ao menos 1 milhão de abelhas mortas em três propriedades rurais — Foto: Indea/MT

Além de causas sanitárias, o Indea também suspeita que a morte dos insetos pode ter sido causada pelo uso de agrotóxicos nas áreas próximas às colmeias.

Ao menos um milhão de abelhas foram encontradas mortas em três propriedades rurais em Brasnorte, a 580 km de Cuiabá, de acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária Estadual de Mato Grosso (Indea-MT), nesta segunda-feira (15).

Três servidores do Indea percorreram as áreas durante o fim de semana e se depararam com as perdas em massa dos animais. Segundo o instituto, a morte das abelhas foi detectada em 33 colmeias e as mais atingidas foram as operárias.

O material recolhido no local foi enviado ao laboratório do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e ao Instituto Biológico de São Paulo, nesta segunda-feira (15). Em até 10 dias o resultado laboratorial deve ser divulgado.

Na região, os servidores do instituto observaram o perímetro das mortes das abelhas, se havia a presença de parasitas ou insetos com dificuldade de se movimentar, além de investigar qual fase da vida desses animais era a mais afetada.

Com base nessas observações e com o resultado do laboratório, o Indea informou que será possível encontrar uma resposta para a causa da morte dos insetos, o que pode estar causando dano ambiental e econômico aos apicultores. O caso é investigado.

