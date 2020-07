Ao tentar matar filhas gêmeas, mãe deixa carta para parentes

(Foto:Reprodução) – No texto, a mãe explica que teria acabado de matar as meninas, as cachorras da família e que teria cometido suicídio em seguida

Após dar veneno de rato para as filhas gêmeas de 11 anos, uma mulher de 42 anos tentou se matar, em uma casa em Sobradinho II, e escreveu uma carta com orientações a serem seguidas por familiares após o crime, que ocorreu na noite desta quarta (22). No texto, a mãe explica que teria acabado de matar as meninas, as cachorras da família e que teria cometido suicídio em seguida.

No entanto, a mulher e as filhas não morreram. A mãe está no Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e passa por exames. Já as gêmeas passam bem, mas também seguem internadas, em avaliação, no mesmo hospital. Quando receberem alta, ficarão à disposição do Conselho Tutelar. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Os profissionais conseguiram reverter o quadro das meninas.

Segundo o delegado-chefe da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), Hudson Maldonado, responsável pelas investigações, a mulher tentou tirar a própria vida, ingerindo remédios antidepressivos e veneno usado para matar ratos, conhecido como chumbinho. “Ela tinha a intenção de, além de tirar a própria vida, também de matar as duas filhas”, disse o investigador.

Ainda segundo as apurações, a mãe deixou uma carta orientando uma terceira pessoa a respeito das providências a serem tomadas e afirmando a sua vontade. “Ela será posteriormente autuada pelos crimes de tentativa de homicídio em desfavor das gêmeas”, disse o chefe da 13ª DP.

Ainda de acordo com Maldonado, as investigações apontam para o estado de depressão da vítima. “Com certeza precisa também de um tratamento psiquiátrico”. Uma cartela de remédios antidepressivos foi encontrada no local e um frasco contendo dois grãos, provavelmente de chumbinho.

Por:Redação Integrada, com informações do Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...