Sete pessoas morrem em acidente na BR-356, em Ouro Preto; crianças de 2 e 7 anos estão entre as vítimas

Seis pessoas morreram no acidente — Foto: Corpo de Bombeiros de Ouro Preto

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras sete vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Ouro Preto.

Duas crianças morreram em uma batida envolvendo quatro carros na BR-356, na altura do quilômetro 88, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. As vítimas tinham 2 e 7 anos. Quatro adultos também morreram no local e uma pessoa, que não teve a idade divulgada, morreu durante atendimento médico. O acidente foi na noite deste domingo (16).

Segundo o comandante da 2ª Companhia de Bombeiro Militar, em Ouro Preto, as vítimas estavam presas às ferragens. Sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas à Santa Casa da cidade.

Testemunhas afirmaram aos militares que o acidente poderia ter sido causado por uma ultrapassagem.

Por volta das 23h a rodovia foi liberada nos dois sentidos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/10/2022/07:05:53 com informações do G1

