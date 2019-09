Apanhador de açaí é morto com tiro na nuca no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução)-Ninguém soube informar as circunstâncias da morte do rapaz

O apanhador de açaí Cássio Rozário de Oliveira, de 18 anos, foi morto com um tiro na nuca, na zona rural do município de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, no último domingo (8). De acordo com informações de testemunhas à polícia, a vítima estava acompanhada de outros 10 tiradores de açaí às proximidades da vila Boa Esperança, no km 41 da PA-150. O grupo estava na área de uma fazenda quando o jovem foi atingido por disparo de arma de fogo.

Em análise da equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) de Marabá, que esteve no local do crime, foi constatado que o jovem apresentava uma perfuração de arma de fogo na região da nuca, provavelmente causada por um projetil calibre 38.

O rapaz era natural de Bragança, cidade ocalizada a 200 quilômetros de Belém, e tirava açaí na área junto com outras pessoas. Nenhum dos tiradores de açaí, entretanto, soube informar à polícia de onde teria saído o disparo que matou o jovem.

Existe a hipótese da existência de disputas entre grupos de atiradores de açaí que vêm de outras localidades do Estado na época de safra do fruto que possam estar relacionadas ao assassinato de Cássio.

A Polícia Civil de Jacundá abriu inquérito para investigar o assassinato.

Por:Redação Integrada

