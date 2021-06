Apenas 23% do público esperado tomou vacina contra gripe no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Essa é a orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que segue as diretrizes técnicas dos laboratórios fabricantes das vacinas, já que não foram realizados estudos sobre o uso da vacina contra Covid-19 concomitantemente com outras vacinas e nem em intervalos inferiores a 14 dias”, explicou.

De acordo com a Divisão de Vigilância Epidemiológica, em 2019, houve 30 casos de SRAG causada por H1N1, nenhum por H3N2 e 02 por Influenza B. Já em 2020, houve 49 casos de SRAG causada por H1N1, 03 de H3N2 e nenhum por Influenza B. No entanto, ainda pode haver subnotificação de casos.

A maior cobertura está no grupo prioritário das crianças com 40,1%, seguido de trabalhadores de saúde (31%), gestantes (29,9%), puérperas (25,3%), idosos (22,9%) e professores (19,6%).

pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte e trabalhadores portuários.

Longe de alcançar a meta, a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) alcançou 620.782 pessoas no Pará, correspondendo a apenas 23,3% da estimativa de imunizar 2.660.899 pessoas. A vacina está disponível nas Unidades de Saúde de acordo com horário local.

