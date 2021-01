Corpo de empregada doméstica é encontrado enterrado em cova rasa em Ananindeua no Pará

Crédito: Reprodução/ TV Liberal – O corpo da empregada doméstica Maria Lúcia Mascarenhas dos Santos, de 34 anos, foi encontrado em uma cova rasa na noite desta quinta-feira (7), em Ananindeua (PA). De acordo com a polícia, o marido da vítima confessou o crime e foi preso em flagrante. As informações são do G1.

Conforme a polícia, Maria Lúcia estava desaparecida desde o último sábado (2). Os peritos avaliaram que o corpo da vítima já estava em avançado estágio de decomposição. Durante o período em que esteve desaparecida, o marido afirmou que a mulher havia saído para trabalhar e passaria alguns dias longe de casa.

No entanto, os parentes da vítima estranharam a falta de comunicação da mulher e passaram a procurá-la. Na quarta-feira (6), o marido de Maria Lúcia confessou o crime para a irmã, que acionou a polícia. Durante a retirada do corpo, o homem tentou escapar, mas foi preso. Ele vai responder pelo crime de feminicídio.

Da Redação As informações são do G1 e Istoé

08/01/21 – 09h22

