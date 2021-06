Corpo é encontrado dentro de geladeira

Catadores entraram em um igarapé para resgatar a ferro velho quando viram o homem morto(Foto:Divulgação)

Na manhã desta quinta-feira (17), o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com os pés e as mãos amarradas com uma corda. O homem estava dentro de uma geladeira velha boiando em um igarapé que passa pela Avenida Autaz Mirim, em Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por catadores de ferro que estavam tentando recuperar a geladeira.

A vítima aparenta ter em 30 e 35 anos, estava trajando apenas uma bermuda azul quando foi encontrada e tinha corda enrolada no pescoço. O homem também não era conhecido dos moradores da localidade. Um morador disse que dois suspeitos foram vistos carregando a geladeira e abandonando-a.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

