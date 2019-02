Após 80 horas de bloqueio, garimpeiros liberam PA 279 em Ourilândia do Norte

A rodovia PA 279 foi liberada nesta sexta-feira (27) por garimpeiros que protestavam contra a operação do Ibama na Terra Indígena Kayapó. A via estava interditada por máquinas, desde a última terça-feira, próximo ao Rio Caeteté, 23 quilômetros da sede do município de Ourilândia do Norte, sudeste paraense.

O encerramento do bloqueio foi definido após reunião entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Ministério Público Federal (MPF) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) com a Cooperativa dos Garimpeiros de Ourilândia do Norte e Tucumã.

Segundo informações dos representantes da Cooperativa, não haverá fiscalização nos garimpos do sul do Pará nos próximos 30 dias. Uma nova reunião foi marcada para o dia 31, terça-feira, entre os garimpeiros, o Ibama e o MPF, em Belém.

ENTENDA

A rodovia foi fechada depois que o Grupo Especializado de Fiscalização do Ibama queimou máquinas e equipamentos de garimpos ilegais. Em resposta, o MPF disse que “os equipamentos só foram destruídos porque dentro da área indígena é proibida qualquer atividade econômica e a logística para retirar os bens do local seria “cara e demorada, por serem os locais distantes e de difícil acesso”.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...