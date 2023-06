CNH Pai D´Égua: novo edital com 15 mil vagas deve ser lançado em setembro de 2023

Ainda não há uma data certa para as inscrições (Foto:Divulgação / Ag. Pará).

O Programa Social CNH Pai D’Égua, criado pelo Governo do Estado e destinado aos paraenses de baixa renda, com objetivo de garantir o acesso ao público de maioridade à Carteira Nacional de Habilitação de forma gratuita, vai ganhar uma nova edição no mês de setembro. A notícia foi confirmada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), na última terça-feira (13), ao Grupo Liberal.

As inscrições ainda não tem uma data certa para começar, porém, o órgão informou que serão disponibilizadas 15 mil vagas, sendo 3 mil para convênios e parcerias com instituições públicas e/ou privadas, 4.500 destinadas para mulheres, 1.500 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 6 mil para ampla concorrência.

“O principal requisito para ser atendido pelo programa é ter o cadastro realizado/atualizado no CADÚnico”, destacou o Detran em nota.

Relembre como se inscrever

Para fazer parte do programa, os candidatos devem acessar o site do Departamento de Estado de Trânsito (Detran) e fazer o cadastro para preencher uma das vagas disponíveis. Se for aprovado, após publicação da lista com o nome dos selecionados, o candidato terá um prazo determinado em edital para fazer a matrícula e abertura do processo RENACH.

O procedimento é obrigatório e deve ser feito presencialmente em qualquer uma das unidades do Detran no Pará, não sendo permitido que o processo seja feito virtualmente ou por meio de uma procuração.

Caso o prazo estipulado não seja respeitado ou na ausência de algum documento do candidato, ele será desclassificado. É importante ficar atento ao prazo de inscrições na CNH Pai D’égua para acompanhar as datas e a divulgação das listas pelo site do Detran.

