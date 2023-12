Após acidente fatal de Luan Fistarol em Colíder, Prefeito de Marcelândia decreta luto de 3 dias na cidade.

O acidente acabou vitimando o jovem Luan Fistarol da cidade de Marcelândia.

Segundo relatos de seus amigos nas redes sociais ele estava de viagem marcada para amanhã, e iria pegar um voo na cidade de Sinop/MT.

O acidente ocorreu por volta das 14h20min da tarde de hoje (12), na MT-320, onde os PMs foram acionados pela Concessionaria Via Brasil, aonde informou, que teria ocorrido um acidente de trânsito proximo ao frigorifico, envolvendo uma carreta da marca Volvo do modelo FH 440 de cor prata e emplacamento DXU-4343 da cidade de Dolcinopolis/SP, e estava sendo conduzida por J. A. P., de 50 anos, e mais dois veículos, sendo que teria vitimas no local.Mais, que de imediato a GUPM deslocou para o local do acidente, e de imediato acionou os membros do Corpo de Bombeiros do município de Colíder, para prestar socorro as vitimas. Em seguida a guarnição da PM deslocou até a ocorrência juntamente com os bombeiros, chegado lá, foi visualizado 02 (dois) veículos, sendo uma carreta e um veiculo Fiat Uno de cor prata emplacamento NUC-0716 da cidade de Colíder/MT, estava sendo conduzido pela vitima G. M. do N., de 28 anos, morador do bairro Jardim América em Colíder, e que os policiais ao chegarem próximo da carreta

vizualizou um terceiro veiculo envolvido, sendo uma camionete VW Amarok de cor cinza, emplacamento RRS5D43 da cidade de Marcelândia/MT, em uma ribanceira com uma vitima presa as ferragens, identificada como; Luan Henrique Fistarol, 28 anos, era natural da cidade de Sinop/MT, morador do setor Industrial da cidade de Marcelândia/MT, e que o corpo de bombeiros constatou o óbito do mesmo no local.

Leia também: Empresário morre em grave acidente na zona rural de Colíder

Em seguida, foram socorridos os demais feridos, sendo o motorista da carreta J. A. P., de 50 anos, e do veiculo Uno G. M. do N., de 28 anos, e mais uma jovem de 22 anos, moradora da cidade de Manaus/AM.As vítimas, todos foram encaminhados para o hospital regional de Colíder, ficando sob cuidados médicos, e que o

corpo do condutor da camionete Luan Fistarol, ficou no veiculo, aguardando a polícia cientifica, para liberação.Dinâmica do AcidenteSegundo o condutor do uno, todos os 3 veiculos estavam sentido Nova Santa Helena, e que o condutor da camionete teria tentado ultrapassar o mesmo, e que estaria vindo um outro veículo em direção contraria, e que o condutor da referida camionete teria voltado rápido para a sua pista, sendo, que ela teria batido na lateral do veiculo Uno, e que a carreta vindo logo atras, não conseguiu frenar a tempo e que a camionete Amarok colidiu frontalmente com a carreta, sendo assim arrastada até uma ribanceira, aonde continha pedras.Os veiculos carreta e a camionete ficou com danos de grande monta, o veiculo Uno ficou com avarias na lateral esquerda de grande monta. Os veiculos envolvidos no acidente ficaram para serem retirados pela Concessionaria Via Brasil.Como a familia e tradicional na cidade de Marcelândia o prefeito decretou Luto Oficial na cidade de 3 dias.

Fonte: colider News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/11:40:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...