Após assassinato de sargento da PM, quatro morrem em intervenção policial no Pará

Policial é baleado em Parauapebas, no Pará. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Militar foi sepultado nesta quinta-feira após homenagens de colegas militares. Após morte dele, quatro pessoas morreram em intervenção militar.

Quatro pessoas morreram durante intervenções policiais em Parauapebas na quarta-feira (2), após o assassinato do sargento Émerson Brito dos Santos. (As informações são do Por g1 Pará — Belém)

As identidades foram confirmadas por autoridades, que não detalharam o horário e intervalo entre as mortes. Os quatro mortos são: Adielson Costa dos Santos, Silvane Ferreira de Almeira Júnior, Jordão Ferreira da Silva e Dailson Conceição Sousa.

O corpo do policial militar, que morreu após ser atingido por tiro na cabeça em uma tentativa de assalto, foi sepultado nesta quinta-feira (3) em Marabá, também no sudeste do estado. Ele foi homenageado por militares em todo estado do Pará, segundo a PM.

Após a morte do sargento, a Polícia Militar iniciou operações na região para auxiliar nas investigações e identificação e captura de suspeitos do crime.

“Estamos fazendo várias operações, principalmente na questão da saturação e barreiras, em um raio de 40km do local que ocorreu o episódio infeliz”, disse Coronel Pedro, chefe de departamento geral de operações da Polícia Militar, sem mencionar sobre as mortes que ocorreram em Parauapebas.

O g1 procurou a PM, Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública (Segup) e pediu informações sobre a relação das mortes com o assassinato do sargento e posicionamento, mas não obteve retorno.

A 20ª Seccional Urbana de Parauapebas e Delegacia de Homicídios de Marabá está investigando a morte do policial como homicídio doloso.

A polícia não informou se identificou ou prendeu suspeitos, e disse em nota que “todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para identificar os autores” .

Conhecido como Dos Santos, o sargento que foi morto em Parauapebas estava há 4 anos na corporação. Ele foi abordado por assaltantes pela manhã de quarta, próximo à casa onde morava no bairro Cidade Jardim.

Émerson chegou a ser encaminhado com vida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois, foi transferido para a emergência do Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). Ele seria levado ao Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, mas sofreu parada cardíaca e morreu.

