SP: Jovem procura polícia após noivo cancelar casamento e sumir com moto

(Foto:Reprodução) – A jovem Katia Katerine Lourencio de Lima, de 26 anos, denunciou o então noivo após o rapaz cancelar o casamento dias antes da cerimônia e sumir com a moto dela, em Votorantim (SP). De acordo com Katia, o casamento estava marcado para quarta-feira (2), no entanto, seis dias antes ela foi abandonada.

“Ele simplesmente foi embora, sem falar aonde estava minha moto e falando que ia para Minas Gerais onde o pai dele mora. Mas ele acabou nem indo. Estou me sentindo enganada, principalmente, e triste porque eu tinha planejado toda uma vida com ele”, disse ao G1.

Ainda segundo a jovem, o rapaz a deixou com quase R$ 40 mil em dívidas feitas por ele em seu nome. Katia explicou que o casal se conheceu no ano passado, por meio de uma amiga em comum, e em junho de 2021 engataram o namoro.

Ela trabalhava na área de segurança, mas pediu demissão para trabalhar com o namorado na área financeira.

“Eu larguei meu emprego e comecei a trabalhar com ele no mercado financeiro. Baixei o aplicativo, fiz uma conta e ele começou a me ensinar. Só que nesse tempo eu sofri um acidente de moto e ele me falou que eu precisava recuperar meu psicológico, que eu estava muito abalada”, disse ao G1.

O casal noivou em novembro do ano passado e, conforme Katia, o homem sugeriu que eles pegassem cartões de créditos para comprar os móveis da futura casa. As contas estavam no nome da jovem, mas o então noivo tinha acesso.

Tempo depois, a noiva descobriu que o homem havia usado o limite dos cartões e que não havia pago as dívidas. Por conta disso, a mãe de Katia emprestou dinheiro ao homem para quitar o que estavam devendo.

No entanto, em janeiro, a jovem constatou que as dívidas não haviam sido pagas. “Eu simplesmente soube que ele sempre esteve mentindo. Até o momento que meu nome estava sujo por causa dos cartões eu tava perdoando, mas depois da moto eu surtei”.

No último dia 27, o rapaz decidiu ir embora levando a moto e o computador da jovem. O boletim de ocorrência foi registrado por apropriação indébita. O dinheiro usado dos cartões, o empréstimo feito pela mãe dela, a moto, o computador e tudo que já havia sido pago para a celebração do casamento gerou um prejuízo de R$ 40 mil. Até o momento, a moto e o computador da jovem não foram recuperados.

Jornal Folha do Progresso em 04/02/2022/09:00:23

