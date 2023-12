Após ataque de tubarão, estudante de biologia se filma sangrando no mar; vídeo

O jovem fez o vídeo alguns minutos depois de ser atacado pelo tubarão como despedida, acreditando que não iria sobreviver.

Um estudante de biologia italiano perdeu uma das pernas após ser atacado por um tubarão na costa de Queensland, na Austrália, durante um mergulho na última sexta-feira (8). Matteo Mariotti, de 20 anos, acreditava que seria seu último momento vivo e, por isso, decidiu se filmar. “Queria me despedir. Achei que não sobreviveria”, disse o jovem.

Após o ataque do animal, o jovem foi arrastado para a costa por seu amigo, que tentou estancar o sangramento. Matteo foi então levado às pressas para um hospital da região, onde passou por uma cirurgia de emergência. O tubarão o atacou ferozmente, dilacerando sua perna e deixando um longo rastro de sangue pela água.

“Perdi muito sangue e minha perna”, disse Matteo em um vídeo gravado antes da cirurgia. “Não sei se vão cortar tudo ou se ela ficará pela metade, mas isso não importa agora”, completou.

O episódio ocorreu em uma praia remota, e a espécie do tubarão envolvido é desconhecida. Matteo está se recuperando bem e deve ser liberado do hospital em breve.

Fonte: O Liberal /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2023/13:24:39

