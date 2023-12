Privada inteligente pega fogo e quase mata homem

A privada inteligente que pegou fogo ficou irreconhecível, completamente destruída após o incidente ocorrido durante o uso por um homem.

Um dos momentos mais íntimos dos seres humanos está ligado à questão biológica e que em condições normais pode ser um momento de relaxar. Apesar dos avanços dos últimos tempos, o uso do caso sanitário tem a cada dia mais evoluído, seja para melhorar ou piorar as coisas.

Uma privada inteligente pegou fogo e quase matou um homem que a usava. O caso foi noticiado pelo jornal chinês Yangtze Evening News e aconteceu na cidade de Xiamen no dia 10 de novembro. A causa do incêndio, porém, não foi divulgada. A suspeita é que o dispositivo tenha sofrido um curto-circuito.

Os registros compartilhados nas redes sociais mostram o resultado das chamas que consumiram a privada inteligente. A foto mostra a privada em chamas no banheiro. Passado o tempo, ela ficou totalmente consumida pelo fogo. O medo do morador era de que as chamas pudessem se alastrar para o restante da casa.

O homem relatou ao jornal que sentiu um cheiro forte de queimado e viu nuvens de fumaça. Ele se levantou rapidamente do assento do vaso sanitário, que praticamente explodiu.

Fonte: com informações do R7 / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/16:04:20

