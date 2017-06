Após briga, homem mata irmão com uma facada em Itaituba

Anderson Leonel Gentil, de 30 anos, foi assassinado com uma facada por Emerson Leonel Gentil, de 23 anos.

Uma briga entre irmãos resultou em morte no município de Itaituba, no sudoeste paraense. Anderson Leonel Gentil, de 30 anos, foi assassinado com uma facada por Emerson Leonel Gentil, de 23 anos. De acordo com testemunhas, vítima e agressor estavam alcoolizados quando começaram a discutir e se agredir fisicamente, no residencial Vale do Piracanã. O crime ocorreu na noite de domingo (11). As informações foram repassadas nesta segunda-feira (12), pela Polícia Civil.

Com a discussão, Emerson Gentil desferiu um golpe contra o irmão, que apesar de socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militares, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal de Itaituba. A facada atingiu a perna esquerda, atingindo a veia femoral.

Emerson foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado, mas negou o crime. A arma foi apreendida pela Polícia Militar e será periciada. O resultado do exame dará ainda mais segurança ao inquérito.

