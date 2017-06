Presa quadrilha envolvida em assaltos a bancos no Pará

Polícia prendeu 12 homens, além de um fuzil e dinamites em Parauapebas

A Polícia Civil do Pará transferiu nesta segunda-feira (12), os doze homens envolvidos em assaltos a bancos na região sudeste paraense, durante uma operação realizada no município de Parauapebas. A operação foi realizada em parceria com a Polícia Militar e Departamento de Inteligência do Estado do Maranhão. Os policiais apreenderam um fuzil e várias dinamites com os acusados. O material seria utilizado em assaltos às agências bancárias. Os presos foram apresentados na manhã desta segunda, na sede da Delegacia Geral, em Belém.

Durante a operação realizada no dia 07 de junho, nove integrantes foram presos. A quadrilha usava como base uma chácara localizada na Vila Palmares, município de Parauapebas. Os presos são: Adaires Barbosa Araújo, vulgo Thiago; Francisco de Assis Alves de Souza, vulgo Cheiroso; Guilherme Henrique de Pinho; David Vieira da Silva; Marcio Delleon Modesto Silva, a adolescente Thamires Amarantes de Sousa, naturais do estado do Maranhão, e Antônio Henrique Goulart Rodrigues Júnior, vulgo Toinho; Adriano Cabra Fernandes e Dannyllo Queiroz da Silva, naturais do estado do Pará.

Em continuação a ação, na noite do último domingo (11), policiais da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco e Antissequestro e COE da Policia Militar do Pará, abordaram um caminhão em que estavam Ricardo Alves Saraiva, Egildo Luiz Gomes, o vaqueiro e José Carlos Saraiva dos Santos, que reagiu atirando contra a equipe e morreu.

Os presos foram levados para Belém, local em que ficarão à disposição da justiça.

