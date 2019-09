Após curto-circuito em rede elétrica duas casas são incendiadas na comunidade Santa Maria do Eixo Forte em Santarém

Um das casa totalmente queimada, após queda de poste de energia elétrica — Foto: Jaderson Moreira/TV Tapajós

Uma das casas foi totalmente queimada e a outra parcialmente, porque ainda houve tempo para intervenção dos moradores.

Um curto-circuito ocorrido após o rompimento da fiação da rede elétrica de um poste, na comunidade Santa Maria do Eixo Forte, em Santarém, no oeste do Pará, provocou incêndio em duas casas, na manhã desta sexta-feira (27).

Segundo os moradores da comunidade, uma das casas era de madeira e ficou totalmente queimada. No momento do incêndio não tinha ninguém no local. Já na outra, a família estava presente. Todos correram e com ajuda dos comunitários conseguiram conter as chamas, assim a perda foi parcial.



Uma das casa atingidas por fogo, após queda de poste de eletricidade. — Foto: Jaderson Moreira/TV Tapajós

Na comunidade, neste fim de semana, ocorrerá o Festival do Peixe, e uma das famílias das casas atingidas, faz parte do evento e lamentou bastante o ocorrido. A concessionária de energia elétrica já esteve no local para realizar manutenção no poste e nos cabos de energia.

O G1 solicitou informações à Celpa sobre o transtorno ocorrido e aguarda retorno.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...