Ibama faz operação para combater desmatamento em Novo Progresso e região

Foto: Ueslei Marelino/Reuters | Segundo o órgão, ação ocorrerá ao longo de todo o ano de 2025 e abrangerá diversos estados.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) iniciou uma operação que visa combater o desmatamento na Amazônia.

Segundo o órgão, a iniciativa busca “consolidar a redução dos índices de desmatamento” e deve ocorrer ao longo do ano de 2025, abrangendo diversos estados da Amazônia.

O início das ações está ocorrendo simultaneamente em três áreas críticas para a extração e comercialização ilegal de madeira: o distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO); o distrito de Moraes de Almeida, em Novo Progresso (PA); e o município de Tailândia, também no Pará.

Cerca de 80 agentes estão mobilizados para as ações, além do apoio de cinco aeronaves e 29 viaturas.

“As equipes concentram esforços na fiscalização de polos madeireiros e na verificação da origem da madeira”, disse o Ibama em comunicado.

Até o momento, 23 autos de infração foram expedidos, além de R$ 4 milhões em multas e mais de 7 mil metros cúbicos em madeira apreendidos.

