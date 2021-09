Jovem que assassinou à facada mototaxista em Santarém

Vítima, Ianderson Pontes dos Santos, de 22 anos, morreu após assalto — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Jovem que assassinou à facada mototaxista no bairro Matinha é preso na comunidade Vila Goiânia

À Polícia, ele confessou a autoria do crime, mas disse que a intenção era levar apenas a motocicleta. Latrocínio aconteceu na manhã de sexta-feira (3), em Santarém.

Foi preso neste sábado (4) na comunidade Vila Goiânia, no município de Mojuí dos Campos, no oeste paraense, o jovem suspeito da assassinar a golpes de faca um mototaxista não credenciado em uma área isolada do bairro Matinha, em Santarém. O crime que tirou a vida de Ianderson Pontes dos Santos, 22 anos, foi cometido na sexta-feira (3).

“Chegou ao conhecimento da Polícia Militar de Mojuí dos Campos que o possível homicida estava em Vila Goiânia, que fica distante cerca de 45km da área urbana. A equipe seguiu para localidade e efetuou a prisão. O suspeito foi encontrado dentro da casa da avó dele”, contou o tenente da PM, Diogo Godinho.

O jovem, identificado como Marcelo de Oliveira Melo, de 19 anos, foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil, onde confessou ter matado Ianderson, mas disse que ele queria apenas a moto.

“Ele contou que matou. Disse também que é de Monte Alegre e tinha chegado [à Santarém] no mesmo dia do crime”, detalhou o tenente.

O crime

O roubo seguido de morte aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (3), na Alameda Ipê, bairro Matinha, próximo ao ZooUnama. A vítima, que trabalhava como mototaxista, pegou um passageiro e foi parar nesta localidade, Ianderson foi assassinado a golpes de faca e teve a motocicleta roubada.

De acordo com informações de familiares, a vítima ainda correu cerca de 300m e chegou a ligar para a mãe informando o ocorrido e pedindo socorro. Ianderson morava no bairro Vitória Régia.

Arma e veículo encontrados

A arma usada no crime e a motocicleta que havia sido roubado da vítima, foram encontradas no fim da tarde deste sábado (4). O objeto e o veículo foram apresentados na Seccional de Polícia Civil.

Por Tracy Costa e Neysle Magalhães, G1 Santarém — PA

04/09/2021 16h05

