Após denúncia sobre o tráfico de drogas, Polícia Militar prende casal em Novo Progresso

Após serem flagrados com droga, a Policia Militar prendeu em flagrante na residência na rua Castelo Branco no Bairro Santa Luzia em frente a escola Maria Doralina, próximo ao Quartel da Policia Milita , o casal; “Luiz Carlos Albertino de 44 anos e Gertrudes dos Santos de 59 anos”, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para procedimentos cabíveis.

A guarnição da Policia Militar no comando do S argento Maduro, soldados Avelange, Farias e Bentes , adentraram na residência, em revista encontraram 17 papelotes aparentando ser Crack enrolados em saco plástico, embalados para comercializar, dinheiro e uma motocicleta que estava de penhora por terceiro.

(Foto:Divulgação Policia)- Um casal, envolvido com o tráfico de drogas no Bairro Santa Luzia em Novo Progresso, foram presos ás 17h30mn , noite deste domingo (18), depois de denúncias recebidas pela Polícia Militar.

