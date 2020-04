Após ferir filho de dono de bar com arma de fogo, homem é morto na área rural de Mojuí do Campos

Um homem morreu no sábado (11), após ferir filho do dono de um bar na comunidade de Piranha, em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, com tiro de arma de fogo. Diligências policiais foram realizadas neste domingo (12) para investigar o caso.

De acordo com o delegado titular de Mojuí dos Campos, Gustavo Ceccagno, testemunhas relataram que a vítima identificada pelo prenome “Manoel” teria sido cobrado de uma dívida pelo dono do bar, e não gostando da ação, foi em casa se armar e já chegou no estabelecimento portando uma arma de fogo. Porém, foi interrompido por um das filhas do proprietário do estabelecimento e os dois travaram luta corporal.

Ainda de acordo com o delegado, Manoel conseguiu disparar a arma e atingiu um filho do dono. Foi então que o dono do bar também puxou uma arma de fogo e atingiu o homem que morreu minutos depois.

“Todos estão identificados e será instaurado inquérito por portaria para elucidar todas as situações pertinentes ao caso. A equipe esteve no local para colher mais informações e estará amanhã novamente. Até o momento não se tem informações do estado de saúde do adolescente atingido. Ele foi socorrido com vida ainda ontem”, destacou o delegado.

O delegado ressaltou ainda que por não estar mais em flagrante, o suspeito não foi preso, mas deverá ser ouvido na segunda-feira (13). Algumas testemunhas também serão ouvidas pela polícia.

Por:blogdocarpe.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...