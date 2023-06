Altamira se torna a capital do cacau com a realização da segunda edição do Chocolat Festival Xingu

Cidade de Altamira-PA (Foto:Reprodução) – Mais importante evento do setor na América Latina, o Chocolat Festival desembarca em Altamira, movimentando a principal cadeia produtiva agrícola do Estado do Pará Entre os dias 15 e 18 de junho, a cidade de Altamira, localizada na região sudoeste do Pará, recebe a segunda edição do Chocolat Festival Xingu, o maior evento de chocolate da América Latina. Promovido pela Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), e Governo do Estado do Pará, o festival vai reunir toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final, em uma programação repleta de palestras, debates, negócios, degustações e aulas de culinária.

O evento será sediado no recém-inaugurado Centro de Eventos Vilmar Soares, que recebe seu primeiro evento de grande porte com o Chocolat Festival Xingu. Com uma estrutura moderna e ampla, o local foi projetado para proporcionar uma experiência única aos visitantes e expositores, consolidando-se como o cenário perfeito para o

evento.

Com a participação de renomados nomes da gastronomia nacional e internacional, o festival tem um papel fundamental no desenvolvimento das potencialidades da região de Altamira. Além de fomentar os negócios do cacau e chocolate, o evento tem como objetivo apresentar o trabalho dos pequenos e médios produtores locais, fortalecer o

turismo e impulsionar a economia do município.

A Feira de Chocolate será um dos destaques do festival, contando com a presença de mais de 120 expositores e cerca de 200 marcas de chocolate e derivados de cacau.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer e degustar uma variedade incrível de produtos, além de interagir diretamente com os produtores e adquirir suas delícias preferidas.

O Chocolat Festival Xingu oferecerá uma programação diversificada, que inclui o Fórum do Cacau, onde especialistas discutirão temas relevantes para o setor; o Chocoday, um dia dedicado às experiências sensoriais e à descoberta dos sabores do chocolate; o Show Cooking, com apresentações de chefs renomados; o Kids Cooking, espaço voltado para as crianças aprenderem sobre a culinária do chocolate; o Atelier das Esculturas, onde verdadeiras obras de arte em chocolate serão produzidas; e a Praça Gourmet, um espaço gastronômico com opções deliciosas para os visitantes.

O Chocolat Festival Xingu já faz parte do calendário oficial de eventos de Altamira, evidenciando seu impacto positivo no desenvolvimento econômico e turístico da região. A expectativa para a segunda edição do festival é de superar o sucesso do ano anterior, promovendo um encontro de sabores, conhecimento e negócios, que irão encantar os visitantes e impulsionar ainda mais o setor do cacau e chocolate no Brasil.

Sobre o Chocolat Festival Com seu histórico de sucesso, o Chocolat Festival se orgulha de ter recebido aproximadamente 1 milhão de visitantes o longo de suas 27 edições realizadas em diferentes regiões do Brasil, como Bahia, Pará, Espírito Santo e São Paulo, além de ter realizado um evento internacional em Portugal. O festival também se destaca por ter sido responsável pela criação de mais de 350 marcas de chocolate em todo o país, além de ter distribuído mais de 80 mil certificações em oficinas e cursos técnicos e gastronômicos.

Antes de chegar a Altamira, o Chocolat Festival já passou por Salvador (BA), como parte da programação do Origem Week – Feira de Negócios. O evento atraiu mais de 18 mil pessoas em quatro dias e gerou milhões de reais em negócios, consolidando ainda mais o festival como uma referência no setor do chocolate.

Fonte: Ascom Prefeitura de Altamira/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2023/06:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...