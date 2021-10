Após ficar com 70% do pulmão comprometido, prefeito de Belém recebe alta: ‘Vacina me salvou’

Em sua saída, Edmilson falou sobre a importância da vacina e do Sistema Único de Saúde (Foto:Ivan Duarte / O Liberal)

Prefeito de Belém ficou 12 dias internado em um hospital da capital

O prefeito Edmilson Rodrigues recebeu alta, na manhã desta terça-feira (19), depois de 12 dias internado no Hospital Beneficente Portuguesa, conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), em Belém. Em sua saída, ele contou que chegou a ficar com 70% do pulmão comprometido e acredita que conseguiu se recuperar porque já tinha recebido as duas doses da vacina anticovid.

“Em três dias eu estava com mais de 70% do pulmão comprometido e não teria resistido. Graças a Deus por ter sido vacinado eu não precisei ser intubado e recuperei” – Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém.

Edmilson Rodrigues deu detalhes sobre o período em que ficou em tratamento para vencer a covid-19 à reportagem de O Liberal. Ouça abaixo!

“Eu tenho 64 anos, nunca fiz uma cirurgia dentária que fosse, nunca fui internado na vida, sempre tive a saúde perfeita e tudo isso me ajudou muito. Porque apesar de vacinado, e por ser vacinado, eu fui salvo. Se eu não tivesse as duas doses da vacina, certamente eu não teria resistido, porque a carga viral que me infectou foi muito forte. Alguém que estava doente e agiu diretamente sobre mim em algum momento que eu estivesse sem máscara, quem sabe, de modo que em três dias eu estava com mais de 70% do pulmão comprometido e não teria resistido. Graças a Deus por ter sido vacinado eu não precisei ser intubado, e recuperei”, ressaltou.

Edmilson lembrou ainda que foram quase duas semanas de internação, sendo dez dias na semi-UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Mas estou aqui pra mostrar a força do Sistema Único de Saúde. Poderia ter ido pra São Paulo, porque sou uma autoridade, mas foi uma decisão consciente minha, eu lutei muito pelo SUS e a Beneficente Portuguesa tem sido um hospital parceiro. No momento de crise da pandemia, abriu suas UTIs, seus leitos, salvou quase duas mil vidas, de modo que fiz questão de me internar aqui, e fui atendido pelos melhores profissionais da medicina, da enfermagem, técnicos de enfermagens atenciosos, os fisioterapeutas… Saio falando com vigor, não 100% recuperado, não posso me descuidar, porque a doença é muito perversa, é muito traiçoeira. Em todo o caso eu estou aqui, falando como cidadão brasileiro, agradecendo a Deus, a minha família, aos amigos, às orações e ao mesmo tempo os profissionais da saúde”, disse e complementou:

“Quero agradecer a nossa imprensa que, diariamente, informou a população. Claro que o prefeito é a autoridade máxima da cidade, as pessoas têm interesse em saber como está sua saúde. E ao mesmo tempo, têm um amor, um respeito, um carinho por mim e a doença serviu também para valorizar ainda mais esse amor demonstrado pelo cidadão de Belém de todas as forças políticas e culturais. São pessoas que mesmo com as diferenças demonstram humanidade”.

Covid-19

Edmilson informou em suas redes sociais que havia testado positivo para covid-19 no dia 1º de outubro. Na ocasição, ele disse que estava com sintomas leves e despachando de casa. Cinco dias depois, a equipe do prefeito divulgou que ele precisou ser internado por recomendação médica. Durante a internação, o gestor chegou a fazer uso de suporte ventilatório.

Na saída do Hospital, nessa quarta-feira (19), o prefeito de Belém foi recebido por sua equipe e cumprimentou os profissionais de saúde.

“Essa doença é traiçoeira, é um desafio para a humanidade, e o Brasil, com todos os problemas, têm demonstrado capacidade de resistência. Podia ser menos doloroso, mas o povo brasileiro, (tem) o comprimisso com a nossa tradição de política de imunização, o compromisso com a ciência e tecnologia e, principalmente, o compromisso com a vida, não vida em termos abstratos, a vida com expressão de humanidade, com expressão do amor com exercício permanente de busca da cidadania””, disse o prefeito. “Eu sou um cidadão brasileiro eternamente grato ao sistema único de saúde e aos profissionais da saúde pública do nosso país”.

Por:O Liberal

