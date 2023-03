Leonardo Costa Araújo estava foragido no Rio há cerca de dois anos e foi baleado em operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo – (Foto:Reprodução)

No Rio há 2 anos e meio, além de chefiar a venda de drogas em comunidades da cidade de Itaboraí, na Região Metropolitana, também comandava o tráfico do bairro Bengui, em Belém.Após morte de chefe do tráfico no Rio, governo do Pará faz alerta de ataques a servidores de segurança

O governo do Pará fez um alerta a servidores de Segurança Pública do estado sobre possíveis ataques de criminosos em razão de uma operação policial nesta quinta-feira, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, que terminou com a morte do chefe do tráfico no estado, Leonardo Costa Araújo, o Léo 41. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Rio, em conjunto com a do Pará, além da Polícia Militar do Rio.

“Tendo em vista os eventos ocorridos no estado do Rio de Janeiro, na data de hoje, em que houve confronto entre policiais e membros de facções criminosas, divulgamos o presente comunicado de ALERTA a todos os servidores de Segurança Pública do Pará. Tendo em vista a possibilidade de reação criminosa por parte de integrantes do Comando Vermelho, solicitamos a todos os agentes de segurança pública que elevem ao máximo o nível de atenção tanto durante o serviço, mas, especialmente, nos períodos de folga, de maneira que evitem se colocar em situação de risco e vulnerabilidade”, diz o comunicado do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social (SIED).

Nesta quinta-feira, ao menos 11 pessoas morreram durante uma operação das polícias civis do Rio e do Pará e da Polícia Militar do Rio no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A região teve uma intensa troca de tiros que, segundo a Polícia Civil, começou após as equipes serem atacadas pelos criminosos. Outras pessoas também teriam ficado feridas, entre elas duas moradoras do local.

Os agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão. Um dos alvos da ação, que acabou ferido e morto, é Leo 41, traficante apontado como o chefe do tráfico de drogas no Pará.

Leo 41 estava foragido desde 2019. Ele é apontado pela polícia como um dos responsáveis por uma série de ataques que mataram mais de 40 agentes de segurança pública no estado do Pará nos últimos dois anos. O traficante, segundo as investigações, assumiu o comando da facção no estado no norte do país após a prisão de Claudio Augusto Andrade, o Claudinho do Buraco Fundo, em setembro de 2020.

Duas mulheres ficaram feriadas durante a operação: Sonia Maia da Silva Brotto, de 62 anos, e Roseni Paulino Dias de Aguiar, de 53. Não há, até o momento, informação sobre o estado de saúde dos feridos. Também não foi confirmada a identidade dos mortos.

Outros criminosos da maior facção criminosa do Rio suspeitos de envolvimento em conflitos na Zona Oeste do Rio também são alvos da operação nesta quinta-feira.

Após a deflagração da operação, o governador do Pará Helder Barbalho (MDB) parabenizou e agradeceu a Polícia Civil pela operação. Nas redes, ele ainda afirmou que a polícia paraense também realiza uma ação no estado que tem como alvo integrantes de facções criminosas do estado do Pará.

” Leonardo Araújo, conhecido como “L41” , foragido da justiça, morreu em confronto com os agentes de segurança. Ele era a principal liderança da maior organização criminosa que atua no Pará e ordenou diversos ataques também no RJ. A operação segue em andamento e também estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão”, escreveu Barbalho.