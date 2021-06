Operação Amazônia Viva combate desmatamento nas cinco cidade que estão na lista dos municípios que mais desmatam no Pará

Operação Amazônia Viva combate desmatamento no sudoeste do Pará. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Operação Amazônia Viva integra o programa Comando e Controle, pilar do Plano Estadual Amazônia Agora, do governo do Pará

Operação identifica 19,5 mil hectares de área desmatada ilegalmente no sudoeste do Pará

Foram preendidos 225,238 metros cúbicos de madeira ilegal em toras, além de dois tratores de esteiras e um caminhão.

Foram divulgados neste sábado os resultados de uma ação de combate a crimes ambientais em cinco cidade no sudoeste do Pará. As ações ocorreram há mais de duas semanas, no dia 26 de maio, em São Félix do Xingu, Altamira, Novo Progresso, Itaituba e Trairão pela operação Amazônia Viva, com fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e agentes das Polícias Civil e Militar, Bombeiros e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

De acordo com a Semas, as cinco cidade estão na lista dos municípios que mais desmatam no estado.

Foi identificado total de 19.558,21 hectares de área de desmatamento e apreendidos 225,238 metros cúbicos de madeira em toras explorados de forma ilegal, além de dois tratores de esteiras e um caminhão.

A operação também apreendeu duas motosserras, dois sopradores, duas bombas de combustível, sete galões vazios de 200 litros cada, 50 sacas de sementes de capim, duas caixas de ferramentas, uma bomba de graxa e uma talha de corrente.

A Semas informou que, nos procedimentos administrativos, foram lavrados 10 autos de infração, 14 termos de apreensão, 10 termos de depósito, três embargos, quatro termos de inutilização/destruição e ainda um termo de interdição em uma serraria, além de Termo Circunstanciado de Ocorrência, cinco inquéritos policiais e cinco perícias .

A Operação Amazônia Viva foi iniciada em junho de 2020 e em maio deste ano completou a 11ª etapa com total de 187.207 hectares de área embargada, 7.606 m³ de madeira em tora e serrada apreendidas, além de tratores, caminhões, motosserras, bombas, armas de fogo e outros equipamentos e apetrechos usados nos crimes ambientais.

A Operação Amazônia Viva faz parte do programa Comando e Controle no Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), coordenado pela Semas, que pretende reduzir a emissão de gases do efeito estufa para alcançar, até 2036, emissão líquida zero.

O plano, segundo a Semas, tem quatro pilares: Regulariza Pará (regularização fundiária e ambiental), Territórios Sustentáveis (apoio e fomento aos produtores rurais, além da recuperação de áreas degradas), Fundo Amazônia Oriental (captação de recursos para os projetos do PEAA) e Comando e Controle (Combate aos crimes ambientais com a Força Estadual de Combate ao Desmatamento).

Por G1 PA —12/06/2021

