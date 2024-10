Após mostrar nádegas na UFMA, historiadora diz que vai ser “ministra da Educação”

(Foto: Reprodução) – Tertuliana Lustosa protagonizou a cena durante palestra na Universidade Federal do Maranhão (UFMA); ela falou sobre a repercussão nas redes sociais

A artista e historiadora Tertuliana Lustosa respondeu com ironia às críticas recebidas após a repercussão na internet de uma cena em que exibiu as nádegas durante uma palestra na Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Em suas redes sociais, Lustosa postou um vídeo em que aparece dançando de maiô, afirmando que “ainda será ministra da Educação”. Na legenda, ela ironizou: “Já que vocês pediram tanto um pronunciamento”.

“Para os fascistas que me odeiam, só um recadinho: eu ainda vou ser sua ministra da Educação, bebê”, diz um trecho da música dançada por Lustosa.

No final do vídeo, a artista se vira para a câmera e começa a rebolar, mostrando suas nádegas enquanto usa o maiô, mantendo o tom provocativo em resposta às críticas.

“Aqui não tem nota, nem recuperação, não tem sofrimento e se aprende com tesão. De quatro, empino o c*”, diz outro trecho da música.

A CNN procurou o ministério da Educação, mas até o momento não obteve respostas sobre o caso.

Palestra na universidade

Lustosa foi protagonista de uma cena que viralizou na internet nesta quinta-feira (17). Durante uma palestra na UFMA, a artista aparece mostrando as nádegas. A universidade definiu a conduta como “inapropriada para o momento”.

Em conteúdo divulgado no Instagram da artista, ela agradece o convite do Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política – GAEP, e diz: “convido vocês a conhecer a minha pesquisa: educando com o c*… e entender que a universidade é sim lugar de múltiplas formas de conhecimento, inclusive do proibidão”.

De acordo com a UFMA, a artista e historiadora foi convidada para participar de uma mesa-redonda sobre dissidências de gênero e sexualidades. Durante sua fala, decidiu performar, apresentando uma de suas canções.

Fonte: CNN

