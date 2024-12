Darci Lermen é apontado como o pior prefeito do Pará em pesquisa da Doxa

Prefeito de Parauapebas ocupa a última posição, logo atrás de Edmilson Rodrigues (PSOL), prefeito de Belém, que obteve 17,1% de aprovação.

O prefeito de Parauapebas, Darci José Lermen (MDB), foi classificado como o pior gestor municipal do Pará em 2024, segundo o “Índice Doxa de Gestão”. O levantamento, realizado pelo Instituto Doxa em 65% dos municípios paraenses, analisou a avaliação popular sobre as administrações municipais. Lermen obteve apenas 17% de aprovação, a menor entre os 73 prefeitos avaliados.

O ranking dos 20 piores prefeitos é composto por gestores com menos de 52% de avaliação positiva. Nesse grupo, 75% dos prefeitos não conseguiram se reeleger ou fazer sucessores nas eleições de 2024. Lermen ocupa a última posição, logo atrás de Edmilson Rodrigues (PSOL), prefeito de Belém, que obteve 17,1% de aprovação.

Já no grupo dos prefeitos com melhor avaliação, chamado de “Top 20”, estão quatro gestores do sul e sudeste do Pará: Mariana Chamon (Curionópolis), com 93,4% de aprovação, na segunda colocação; Josemira Gadelha (Canaã dos Carajás), em sexto lugar, com 88,2%; Joãozinho Rocha (Bom Jesus do Tocantins), na nona posição, com 86%; e Itonir Tavares (Jacundá), em 15º, com 84,2%.

A pesquisa também identificou um grupo intermediário, o “Top Médio de Gestão”, que engloba prefeitos com aprovação acima de 52%. Nesse bloco, prefeitos como Alexandre Siqueira (Tucuruí), com 73,4% de aprovação, na 30ª posição, e Tião Miranda (Marabá), com 71,1%, na 31ª colocação, se destacam.

O “Índice Doxa de Gestão” utilizou metodologia quantitativa domiciliar, com amostragem representativa de cada município, estratificada por sexo, idade e área geográfica. A avaliação foi feita com base na seguinte pergunta: “De maneira geral, você aprova ou desaprova a maneira como o/a prefeito/a vem administrando o seu município?”.

