Após perseguição, Segup apreende 1 tonelada de supermaconha em embarcação no Marajó (PA)

(Foto: Redes Sociais) – Como resultado de ação estratégica, policiais civis e militares e bombeiros, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Defesa Social (Segup), foi apreendida, na tarde de sábado (2), uma tonelada de drogas, do tipo supermaconha, na área do Arquipélago do Marajó (PA). O entorpecente encontrava-se em uma embarcação que transitava no Rio Aturiá, no município de Breves.

Segundo consta no relato da ocorrência, durante fiscalização dos militares da Companhia Independente de Polícia Fluvial (Cipflu), por volta das 16h, uma embarcação mudou de curso após ver a Base Antônio Lemos. A Cipflu deu ordem de parada, que não foi obedecida pelos suspeitos.

Os policiais foram atrás da embarcação e ela perdeu o controle e colidiu na margem do Rio Jaburu. Os suspeitos atiraram contra a guarnição e os agentes revidaram. Os ocupantes do barco fugiram e deixaram 850 tabletes do entorpecente. A embarcação envolvida no caso foi rebocada até a Base Antônio Lemos.

O detalhamento da ação policial será feito pelo secretário adjunto Operacional da Segup, Luciano de Oliveira, no Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

A ação integrada contou com o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil, Segup e Corpo de Bombeiros.

Fonte: O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2023/09:02:15

