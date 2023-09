Passageiro de voo proveniente de Dubai desembarca com 1 kg de ouro escondido no ânus

(Foto de OSHI via Deposit Photos-/aeroin.nett (sob licença) – Em meados de agosto, no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, de Délhi (Índia), um passageiro que chegava de Dubai foi preso por agentes da Alfândega Aérea depois que 991,4 gramas de ouro (descontado o peso do invólucro), no valor aproximado de US$ 62 mil foi extraído de três cápsulas escondidas em seu reto.

Como relatou a imprensa indiana, a apreensão se deu em conformidade com a Lei Aduaneira de 1962 e com um trabalho minucioso das autoridades. Uma investigação foi iniciada para verificar se o passageiro tinha ligação com alguma rede de contrabando internacional.

Casos como esse são recorrentes. Em 2 de agosto, por exemplo, foi relatado que o departamento alfandegário do aeroporto de Hyderabad prendeu um passageiro com 1,04 Kg de ouro, também proveniente de Dubai.

Para conter o contrabando ilegal, as autoridades alfandegárias mantêm constante monitoramento e reforça de seus procedimentos a cada novo caso. Em todos os casos, o material é apreendido e os suspeitos são indiciados e processados criminalmente. No caso de Delhi, a detenção foi resultado da diligência das autoridades em estarem atentas ao perfil de cada passageiro.

Além das grandes apreensões recentes de ouro nos aeroportos, houve várias outras pequenas apreensões que não foram tão divulgadas, diz a imprensa local. Essas pequenas quantidades foram apreendidas por agentes alfandegários devido aos seus olhos treinados e dedicação às suas funções.

Delhi | On spot profiling, Air Customs at IGI Airport arrested a passenger who arrived from Dubai after 991.4 gms gold valued at Rs 51.72 lakhs was extracted from 3 capsules concealed in his rectum and seized under Customs Act, 1962. Further investigations are ongoing. (Source:… pic.twitter.com/AMb2bBR5H8 — ANI (@ANI) August 4, 2023

Fonte: aeroin.net/

