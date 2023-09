Mixto vence Araguaia e fica na liderança da Copa FMF

O Mixto venceu o Araguaia por 3 a 0 na estreia da Copa FMF, neste domingo, no estádio Dutrinha. Com esta vitória, o Alvinegro assumiu a liderança do torneio com três pontos ganhos e três gols de saldo. Operário de Várzea Grande e Cuiabá também venceram na estreia, mas só com um gol de saldo cada.

O Mixto dominou a partida e no primeiro tempo abriu o placar com o zagueiro Rafael Castro, que aproveitou bom cruzamento de Daniel Costa e completou de cabeça. Logo na volta do intervalo, Luan Viana aproveitou bobeira do goleiro do Araguaia e ampliou. O terceiro gol foi olímpico. Daniel Costa cobrou escanteio fechado e surpreendeu o goleiro Tom.

Na próxima rodada o Mixto enfrenta o Nova Mutum, na Arena Pantanal. Este jogo pela segunda rodada da Copa FMF será no sábado (9), às 16h.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: Olímpio Vasconcelos)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/09/2023/09:02:15

