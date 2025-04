Após ser esfaqueado, homem é preso por mandado de prisão em aberto em Marabá

O agressor, Eliglézio Gomes da Silva, fugiu logo após o crime, mas foi localizado na Rua São João Del Rei, no bairro Liberdade. – Foto: Reprodução

Um homem foi preso na madrugada de terça-feira (22/4) após esfaquear outro durante uma briga na Rua 31 de Março, bairro Independência, no Núcleo Cidade Nova, região sudeste do Pará. A ocorrência foi registrada por volta de 1h30 e também resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra a própria vítima.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de esfaqueamento. No local, a vítima, identificada como Raimundo Santos Macedo, foi encontrada ferida e socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá.

O agressor, Eliglézio Gomes da Silva, fugiu logo após o crime, mas foi localizado na Rua São João Del Rei, no bairro Liberdade. Com ele, os policiais encontraram a faca supostamente usada no ataque. Durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do conduzido.

Na delegacia, durante os trâmites legais, os policiais constataram que Raimundo Santos Macedo possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Marabá, válido até setembro de 2034. O mandado foi cumprido no próprio hospital.

Um terceiro homem, identificado como Gabriel da Conceição Silva, também ficou ferido ao tentar intervir na briga, sendo atingido no braço. Ele recebeu atendimento médico, mas não quis representar criminalmente nem testemunhar sobre o caso.

Eliglézio foi autuado por lesão corporal dolosa e descumprimento de medidas restritivas, já que se encontrava em prisão domiciliar em regime aberto.

