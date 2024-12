Homem é assassinado a tiros dentro de caminhonete no Pará

Foto: Reprodução | Homicídio aconteceu na tarde desta segunda-feira (02/12).

Um homem foi morto com mais de dez tiros na tarde desta segunda-feira (2), após ter seu carro interceptado na avenida Independência, em frente a uma Igreja Adventista, no bairro do Coqueiro, na Região Metropolitana de Belém. A vítima foi identificada como Alex Palheta da Silva, de 45 anos. Ele conduzia uma caminhonete S10 preta. Já os suspeitos estavam em um carro menor, modelo HB20, de cor branca. A suspeita é que os assassinos tenham utilizado um fuzil para cometer o crime. No veículo de Alex, a polícia apreendeu uma pistola e três celulares.

De acordo com informações coletadas pela polícia no local do crime, Alex seguia no sentido Belém/Ananindeua e estava fazendo o retorno para acessar a pista contrária. Nesse momento, ele foi cercado pelos suspeitos, que inicialmente chegaram a atirar no vidro da janela do passageiro. Logo depois, os criminosos dispararam contra a janela do motorista.

Alex foi atingido por mais de dez disparos, segundo a polícia. Ferido, ele perdeu o controle da caminhonete e invadiu a calçada, vindo a colidir com o muro de um terreno pertencente à Igreja Adventista. Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando os criminosos descem do veículo e fazem novos disparos a curta distância na direção da vítima para, logo em seguida, voltar ao HB20 e fugir em alta velocidade.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram o local da ocorrência até a chegada da Polícia Científica. Os peritos analisaram, primeiramente, a parte externa do veículo, que foi perfurada pelos tiros em vários pontos. Em seguida, analisaram o corpo de Alex, que apresentava perfurações na região do pescoço e do ombro. Pelo tamanho dos ferimentos, os peritos consideram a possibilidade dos criminosos terem utilizado armas de grosso calibre, semelhante ao fuzil. Mas, somente as investigações poderão confirmar o fato.

Segundo pessoas que estiveram no local e disseram conhecê-lo, Alex seria empresário do setor de material de construção, dono de lojas de pisos e lajotas. Ele já havia sofrido um atentado no dia 16 de setembro do ano passado e, na ocasião, foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, onde ficou alguns dias internado e depois recebeu alta.

A motivação para o assassinato ainda é desconhecida. A Polícia Civil já deu início às investigações para tentar prender os suspeitos e elucidar o crime. “A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do homicídio. A vítima foi identificada como Alex Palheta da Silva. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime”, informou a PC.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

