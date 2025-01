Secretaria de Saúde de Redenção alerta para crescimento de casos de covid-19

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará | O aumento das infecções é atribuído ao período sazonal, que favorece a circulação de vírus respiratórios.

A Secretaria Municipal de Saúde de Redenção, no sul do Pará, emitiu um alerta nesta segunda-feira (27) devido ao aumento de casos de covid-19 registrados nos últimos dias. Para conter o avanço da doença, foi determinado o uso obrigatório de máscaras por servidores e pacientes em todos os setores da secretaria. Além disso, testes de covid-19 estão sendo disponibilizados nos postos de saúde do município para facilitar o diagnóstico.

Segundo a secretaria, apesar do crescimento no número de infectados, a maioria dos casos apresenta sintomas leves, sem necessidade de internação. O aumento das infecções é atribuído ao período sazonal, que favorece a circulação de vírus respiratórios.

No Hospital Regional Público do Araguaia, o uso de máscaras também voltou a ser exigido para servidores, pacientes e visitantes. A medida busca proteger tanto os profissionais de saúde quanto a população em geral.

O Governo do Estado recomendou que os municípios retomem a publicação de boletins informativos sobre a covid-19 para alertar a população e manter o monitoramento da situação em tempo real. A Secretaria de Saúde de Redenção reforça a importância da vacinação e de medidas de proteção, como o uso de máscaras e higienização frequente das mãos, para evitar a disseminação do vírus.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/11:19:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...