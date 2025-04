Escrivã é presa por desviar armas de delegacia de Guarantã do Norte (MT)

Foto: Reprodução | Um homem também foi alvo da operação. Ele é apontado como suposto receptador das armas desviadas.

Uma escrivã da Polícia Civil de Guarantã do Norte foi presa, nesta terça-feira (22), acusada de desviar armas de fogo da delegacia da cidade.

Na mesma operação, um homem foi alvo de busca e apreensão, em Sorriso. Ele é apontado como suposto receptador das armas desviadas da unidade policial.

Na casa do investigado, foram localizadas e apreendidas duas armas destinadas à comercialização. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante pela equipe da Delegacia de Sorriso e conduzido para as providências cabíveis.

Continuidade da investigação

As diligências iniciadas pela Delegacia Regional de Guarantã do Norte identificaram o desvio de armas de fogo de dentro da delegacia, das quais oito foram recuperadas. Na ocasião, no dia 7 de abril, foi cumprido um mandado de prisão preventiva, e uma servidora cedida para atuar como “Escrivã Ad Hoc” foi presa.

Avançando na investigação, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil apurou o envolvimento da escrivã de carreira lotada na Delegacia Municipal de Guarantã. A servidora é investigada por peculato, comércio ilegal de armas de fogo e associação criminosa armada.

Com base nas provas colhidas, foram representados os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, por 30 dias, em razão de o comércio ilegal de armas ser tipificado como crime hediondo, em desfavor da servidora de carreira, mandados estes cumpridos nesta terça-feira (22).

O inquérito prossegue para a localização de outras armas de fogo que foram desviadas da Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte e para a identificação de outros possíveis suspeitos envolvidos no grupo criminoso.

