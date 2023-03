Após um ano e quatro meses,família continua sem notícias de piloto desaparecido; Saiu do MT com destino à Novo Progresso-PA

Passado mais de um ano, família continua sem notícias de piloto desaparecido; Saiu do MT com destino a Novo Progresso-PA – (Foto:Via WhatsApp)



Jorge Luiz Brito Segundo, de 38 anos, sumiu após sair do Mato Grosso, com destino a Novo Progresso, no Pará.

Após um ano e quatro meses do desaparecimento do piloto Jorge Luiz Brito Segundo, de 38 anos, a família continua sem notícias, e procura por informações que leve ao paradeiro do piloto que saiu para vir trabalhar em Novo Progresso, no Pará. Com poucas informações sobre o ocorrido, a família não sabe em qual aeronave estava, e para quem trabalhava, um inquérito foi aberto para investigar, mas até hoje contínua sem solução, disse.

A última notícia do piloto foi no dia 10 de novembro de 2021. Ele disse para a família que estava em Nova Ubiratã-MT e iria para Novo Progresso-PA, depois disso desapareceu

Veja relatos da família enviado para o Jornal Folha do Progresso

*Jorge Luiz Brito Segundo, solteiro, sem filhos. Sem comorbidades.

*Nascido em Porto Nacional no dia 15 de Maio de 1985.

*Piloto de avião.

*A última vez que tivemos contato com ele foi no dia 10 de novembro de 2021. Ele nos disse que estava em Nova Ubiratã-MT e iria para Novo Progresso-PA.

*Foi realizado BO e iniciado um inquérito aqui no Tocantins, depois de 1 ano foi remetido para Nova Ubiratã-MT e ninguém passa informações sobre se ainda estão fazendo a busca do desaparecimento de meu irmão. Não sabemos sequer se estão investigando!

*Até hoje não temos NADA de notícias.

*Com compartilhamento da foto dele esperamos chegar ao maior número de pessoas. E com ajuda de DEUS e de todos, termos alguma notícia.

Quem souber alguma informação que leve ao paradeiro do Piloto pode entrar em contado pelo telefone (63) 98427 6585.

Provavelmente a aeronave que eles estava trabalhando é -Aerocommander -Prefixo PT-DRO, -Twin Commander

-Modelo 500-S

-Proprietário: Marnanglo Empreendimentos e Participação Ltda.

-Hotel Fazenda Ribeirão

-Barra do Pirai-RJ e Vassoura-RJ

-Operador da aeronave:

-H.O. Construtora e Terraplanagem Ltda.

Cidade: Eunápolis – BA

OJornal Folha do Progresso também recebe informações e/ou denúncias sob sigilo, através dos Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835 e (93) 98117 7649.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/03/2023/11:52:09

