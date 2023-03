Campanha já negociou dívidas de 124 mil paraenses

Levantamento da Serasa aponta que 2 milhões de paraenses tem dívidas em atraso (Foto:Reprodução).

Feirão oferta até 99% de desconto para quitação de dívidas

Um total de 124.357 paraenses fechou acordos para negociação de dívidas por meio do Feirão Serasa Limpa Nome até a manhã desta quarta-feira (29).

Em todo o Brasil, mais de 3,9 milhões de acordos foram realizados, beneficiando 3,6 milhões de pessoas com oferta de mais de R$ 11 bilhões em descontos. A expectativa é que mais consumidores saiam da inadimplência até o final da campanha, que encerra às 23h59 da próxima sexta-feira (31).

Para atrair mais público nessa reta final, a Serasa anunciou que há mais de 3,5 milhões de débitos com descontos de 99%, dentre elas há inclusive 1,5 milhão de dívidas que podem ser pagas por apenas R$ 1. Além disso, há 20,9 milhões com valor de até R$ 10 e outras 156 milhões de dívidas que podem ser quitadas com até R$ 100.

Outra vantagem oferecida pela plataforma é a variedade de empresas parceiras em diversos segmentos, como bancos, redes varejistas, universidades, telefônicas e securitizadoras. “Diante do difícil cenário econômico do país, as mais de 500 empresas parceiras entenderam o propósito de ajudar o brasileiro a quitar seus débitos e recomeçar uma nova vida financeira”, afirma Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome, Aline Maciel.

Dados da Serasa apontam que o Pará tem mais de 2 milhões de pessoas inadimplentes, com cerca de sete milhões de dívidas em aberto ao valor médio de R$ 3.478,18 por pessoa. Os segmentos com maior número de débitos são Bancos e Cartões (30,9%), Varejo (17,2%) e Contas de Água, Luz e Gás (13,9%).

A consulta e negociação dos débitos pode ser feita pelo telefone 08005911222; pela internet no site www.serasalimpanome.com.br ou pelo aplicativo Serasa disponível na Google Play e App Store; pelo Whatsapp (11) 99575–2096; ou ainda em todas as agências dos Correios mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,95.

Também no dia 31 de março encerra o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central do Brasil, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons. A ação faz parte do calendário anual dos órgãos, que alcançaram a marca de 24,3 milhões de contratos em atraso repactuados desde março de 2020 até novembro de 2022.

“O mutirão promove educação financeira, o acesso ao crédito responsável e a reinserção do consumidor no mercado por meio da renegociação das suas dívidas. É uma ação muito relevante para o consumidor, principalmente para aqueles que estão vivendo um momento difícil em relação às suas finanças pessoais”, diz o diretor executivo de Cidadania Financeira da Febraban, Amaury Oliva.

É possível participar do mutirão por meio dos canais oficiais do credores ou pelo portal ConsumidorGovBr, que pode ser acessado com uso de uma conta GovBr nível prata ou ouro. Na página, além de fazer o pedido negociação, o consumidor conta com vídeos de orientação, relatório de empréstimos e financiamentos em seu nome e ferramentas de educação financeira.

Números do Feirão Limpa Nome (até 29/03)

Paraenses que negociaram dívidas: 124.357

Total de acordos no Brasil: 3.908.710

Consumidores beneficiados no Brasil: 3.600.685

Total de desconto concedido: R$11,07 bilhões

Serviço:

Para negociar no Feirão Serasa Limpa Nome, acesse www.serasalimpanome.com.br

Para participar do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, acesse www.consumidor.gov.br

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Fabrício Queiroz em 29/03/2023/14:41:25

