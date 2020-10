Após vencer o Cruzeiro líder Cuiabá vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Juventude

A delegação do Cuiabá já está no Rio Grande do Sul onde encara o Juventude, amanhã às 18h15 (horário de Mato Grosso) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Campeonato da Série B e busca abrir mais vantagem na liderança da competição.

O grupo saiu ontem da capital, um dia após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 na 13ª rodada.

Com os retornos do lateral-direito Heyner, que cumpriu suspensão automática por causa de cartão amarelo, e do zagueiro André Sena, recuperado de lesão muscular, o técnico Marcelo Chamusca poderá escalar sua defesa preferida, com João Carlos no gol, Heyner na direita, Anderson Conceição e André Sena na dupla de zaga, e Romário, que voltou contra o Cruzeiro, na lateral-esquerda.

As dificuldades do treinador começam no meio de campo. No último jogo, o volante Rafael Gava teve lesão muscular e foi substituído por Jean Patrick, que também se machucou e foi trocado por Ferrugem. No ataque o problema é com Felipe Ferreira, que também se lesionou no jogo anterior.

O Dourado tem 71,8% de aproveitamento nos seus jogos e soma 28 pontos para liderar a Série B de forma isolada. O Chapecoense (2º), Juventude (3º) e Paraná (4º) têm 22 pontos e completam o G4 da competição.

1 Cuiabá 28 pontos

2 Chapecoense 22

3 Juventude 22

4 Paraná 22

5 Ponte Preta 21

6 CRB 20

7 América MG 20

8 Vitória 18

9 Operário 18

10 Avaí 16

11 Brasil Pelotas 15

12 Pelotas 15

13 Botafogo SP 14

14 Náutico 14

15 CSA 13

16 Figueirense 13

17 Cruzeiro 11

18 Sampaio Corrêa 11

19 Guarani 11

20 Oeste 6

